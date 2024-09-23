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أخبار مصر

خبير تربوي يوضح مزايا وسلبيات الواجب المنزلى الموحد

طلاب المدارس
طلاب المدارس

 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيكون هناك واجب منزلي موحد للطلاب بالصفوف المختلفة على مستوى جميع المدارس، وكذلك التقييم الأسبوعي والملخصات، وسيكون الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي والملخصات، يتم بثها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

 

الواجبات المنزلية للطلاب في المدارس 

ومن جانبه علق الدكتور تامر شوقي أستاذ التربية بجامعة عين شمس، أن توحيد الواجبات المنزلية للطلاب في كل صف دراسي على مستوى الجمهورية يحمل القليل من المميزات والكثير من السلبيات تتضمن الميزات:

. ضمان وجود واجبات حقيقية يلتزم بها الطلاب 
. إلزام الطلاب بالحضور إلى المدرسة  . 
. إلزام المعلمين بالشرح في الحصص  
.القضاء على ظاهرة وجود بعض الدرجات للواجبات دون وجود واجبات حقيقية
.التغلب على ظاهرة وضع بعض المعلمين واجبات تفوق مستوى الطلاب لاجبارهم على الدروس الخصوصية 
. توفير أدلة أو قرائن على الدرجات التى يحصل عليها الطالب على الواجبات.

 

سلبيات الواجب المنزلي الموحد 

. إتاحة الفرصة للطالب لغش الإجابات دون أن يحلها بنفسه وبالتالي انتفى الهدف  من تلك الواجبات 
. قد يقوم ولي الأمر بحل تلك الواجبات نيابة عن ابنه من أجل أن يتفرغ للدروس الخصوصية 
.تشجيع بعض المكتبات الخارجية على بيع الإجابات للطلاب 
.لا تراعى تلك الواجبات الفروق الفردية بين مستويات الطلاب المختلفة.
.تحميل أولياء الأمور أعباء مادية زيادة من اشتراكات في الانترنت وتحميل وطباعة الواجبات
. تقييد حرية وإبداع المعلم في وضع تكليفات تناسب طلابه 
. توليد نسخ كربونية متشابهة من الطلاب ولا تتيح لهم المجال للإبداع أو التفكير
. تشجيع ثقافة سعى الطالب للحصول على درجة الواجب بأى وسيلة ولو بالغش دون أى اهتمام بالتعلم الحقيقي 
. لا تناسب الطلاب الذين تغيبوا عن الحصص بشكل قهري ومضطرين لحلها وبالتالي لا مفر أمامهم إلا غشها
.لا تناسب الطلاب في الفصول التي تغيب عنها المعلم لعدة حصص لسبب ما أو لأخر.

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وزير التعليم: الواجب المنزلي موحد للطلاب بجميع المدارس

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وزير التعليم يتابع انتظام الدراسة في مدارس الأقصر (صور)

وأشار إلى أنه كان من الأفضل أن تقوم الوزارة  بوضع إطار عام أو مواصفات للواجب المنزلى يلتزم بها المعلمون تحت إشراف الموجهين وليس تحديد الواجبات وتوحيدها، مثلما هو الحال في الزي المدرسي.

 

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الواجب المنزلي الموحد الواجب المنزلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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