الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد صحفي في قناة الميادين بغارة إسرائيلية

الصحفي في قناة الميادين
الصحفي في قناة "الميادين" هادي السيد، فيتو

أعلنت وسائل إعلام مقربة من حزب الله عن استشهاد الصحفي في قناة "الميادين" هادي السيد في غارة إسرائيلية استهدفت منزله بجنوب لبنان.

استشهاد صحفي في قناة الميادين

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الصحفي بقناة الميادين هادي السيد استشهد في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة صريفا جنوبي لبنان.

ونعت قناة "الميادين" وعدد من الصحفيين زميلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنه كان يعمل في الموقع الإلكتروني للقناة.

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