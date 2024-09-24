الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية: القاهرة ترفض المساس بسيادة لبنان

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

 قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الرؤية المصرية ركزت على إصلاح الهيكل المالي العالمي وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، ومساعدتها ماليا لتنفيذ هذه الأهداف.

وأكد أن الرؤية المصرية ركزت على إصلاح الهيكل المالي العالمي وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، ومساعدتها ماليا لتنفيذ هذه الأهداف.

 

القضية الفلسطينية تعد جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط

 وأكد وزير الخارجية، أن القضية الفلسطينية تعد جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار بالمنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة ووقف العدوان الإسرائيلي على الأبرياء في غزة والضفة المحتلة.

وذكر "عبد العاطي"، أن مجموعة الاتصال العربية الإسلامية عقدت لقاءً وزاريًا ناقش التحرك المشترك داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة للعمل على الوقف الفوري للمذابح فى قطاع غزة وحقن دماء الفلسطينيين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات ووقف العدوان على الضفة الغربية.

وأوضح أن هناك مواقف مصرية وعربية وإسلامية متطابقة، سيتم دفعها من خلال مؤتمر حول القضية الفلسطينية سيعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن الجهود المصرية القطرية مع الشركاء الأمريكيين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال مستمرة ولن تتوقف.

 

السيسى أصدر توجيهات بتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء فى لبنان

وحول التصعيد في لبنان، أكد "عبد العاطي" أنه بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قدمت القاهرة كل أشكال الدعم للأشقاء في لبنان، مشيرًا إلى قلق مصر من أن يؤدي هذا التصعيد الإسرائيلي غير المقبول للمساس بسيادة لبنان، وهو أمر مرفوض تمامًا بالنسبة للقاهرة.

ونوه بأنه تم التواصل مع الأشقاء في لبنان للتعبير عن وقوف الدولة المصرية بجانبهم والتضامن معهم وإدانة كل الإجراءات الإسرائيلية التي تمس سيادة الدولة اللبنانية.

 

القاهرة لن تتوقف عن تقديم كل أشكال الدعم للسودان

 وتطرق وزير الخارجية المصري إلى الأزمة السودانية، إذ أكد "عبد العاطي" أن الدور المصري واضح فيما يتعلق بدعم دولة السودان، مشيرًا إلى أن القاهرة لن تتوقف عن تقديم كل أشكال الدعم للخرطوم.

ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية تسعى للتوصل لحل سياسي يشمل كل أطياف الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن هناك دورًا مصريًا واضحًا للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات في السودان.

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بدر عبد العاطي القضية الفلسطينية غزة الضفة المحتلة مجلس الأمن والأمم المتحدة حقن دماء الفلسطينيين السودان لبنان

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