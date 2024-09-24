نصائح مهمة للعناية بشعرك فى الخريف

العناية بالشعر خلال فصل الخريف تتطلب اتباع روتين خاص نظرًا لتغير الطقس وجفاف الهواء الذي قد يؤثر على صحة الشعر.

لذا تحرص الفتيات على العناية الجيدة بالشعر خلال فترة التقلبات الجوية حفاظا على جمال الشعر.

نصائح مهمة للعناية بالشعر فى الخريف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، نصائح مهمة تساعد فى العناية بالشعر خلال فصل الخريف، منها الآتي:

الترطيب العميق، في الخريف، يبدأ الجو في الجفاف مما يؤدي إلى فقدان الشعر للرطوبة، لذلك، من المهم استخدام بلسم أو ماسك شعر مرطب مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، احرصي على اختيار منتجات تحتوي على مكونات طبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند، فهذه المكونات تساعد على تغذية الشعر وحمايته من الجفاف.

استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون، زيت الجوجوبا، وزيت اللوز الحلو تلعب دورًا هامًا في ترطيب الشعر وتقويته، يمكنك تدليك فروة رأسك ببضع قطرات من الزيت وتركه لمدة ساعة قبل غسل الشعر بالشامبو.

تجنب الماء الساخن، لأن غسل الشعر بالماء الساخن قد يجرده من زيوته الطبيعية ويزيد من جفافه حاولى استخدام الماء الفاتر بدلًا من ذلك للحفاظ على ترطيب فروة الرأس والشعر.

الحد من استخدام أدوات التصفيف الحرارية، لأن استخدام مجففات الشعر ومكواة التصفيف بشكل متكرر يمكن أن يسبب تلف الشعر في الخريف بسبب قلة الرطوبة، إذا كنت بحاجة لاستخدامها، قومي بتطبيق واقٍ حراري على الشعر قبل استخدام الأدوات الحرارية.

قص الأطراف بانتظام، لأن تقصف الأطراف يصبح أكثر شيوعًا في الخريف بسبب الجفاف، وبالتالى من الجيد قص الأطراف كل 6-8 أسابيع للحفاظ على شعر صحي ومنع انتشار التقصف.

العناية بالشعر فى الخريف

تناول غذاء غني بالفيتامينات والمعادن ضروري لصحة الشعر، احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية مثل السمك، المكسرات، والأفوكادو، فهي تعزز من لمعان الشعر وتحافظ على قوته.

شرب الماء بكميات كافية، وعلى الرغم من أن الطقس يكون باردًا في الخريف، إلا أن الجسم لا يزال بحاجة إلى كمية كافية من الماء للحفاظ على الترطيب الداخلي، وشرب كمية كافية من الماء يوميًا يحافظ على رطوبة فروة الرأس ويمنع جفاف الشعر.

حماية الشعر من الرياح والبرد، لأن الرياح الباردة يمكن أن تضر بالشعر وتجعله هشًا ومتطايرًا، ومن الجيد ارتداء وشاح أو قبعة خفيفة لحماية الشعر من التعرض المباشر للعوامل الجوية.

استخدام منتجات خالية من الكبريتات

اختاري شامبو وبلسم خاليين من الكبريتات، لأن الكبريتات يمكن أن تساهم في جفاف الشعر وفروة الرأس، مما يجعل الشعر هشًا.

اختاري شامبو وبلسم خاليين من الكبريتات، لأن الكبريتات يمكن أن تساهم في جفاف الشعر وفروة الرأس، مما يجعل الشعر هشًا. تقليل عدد مرات غسل الشعر

في الخريف، قد يصبح الشعر جافًا بسرعة أكبر، لذا من الأفضل تقليل عدد مرات غسله إلى 2-3 مرات في الأسبوع للحفاظ على زيوت الشعر الطبيعية.