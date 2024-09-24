المشدد 3 سنوات لموظف سابق في قضية تلقي رشوة مالية
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف سابق بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 150 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل له، وعزله من وظيفته عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بأخذ رشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.
وجاء في أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه في غضون الفترة من 29 أكتوبر 2023 وحتى 27 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة بصفته موظف عام طلب وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم طلب من "ك.ك.ش" 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بقطعة أرض كائنة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور وصولا لإتمام إجراءات التنازل عنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.