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حوادث

المشدد 3 سنوات لموظف سابق في قضية تلقي رشوة مالية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف سابق بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 150 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل له، وعزله من وظيفته عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بأخذ رشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.

وجاء في أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه في غضون الفترة من 29 أكتوبر 2023 وحتى 27 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة بصفته موظف عام  طلب وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم طلب من "ك.ك.ش" 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بقطعة أرض كائنة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور وصولا لإتمام إجراءات التنازل عنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة مدينة العبور

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