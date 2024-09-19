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حوادث

إحالة مسئولين بحي المطرية للمحاكمة الجنائية بتهمة طلب رشوة

إحالة متهمين، فيتو
إحالة متهمين، فيتو

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة مسؤولين اثنين بحي المطرية، لاتهامهما بطلب رشوة مالية قدرها 500 ألف جنيه مقابل تسهيل صرف مبلغ التعويض المقرر عن إزالة المنشآت المقامة على قطعة أرض ملك أحد الأشخاص، لتوسعة الطريق بنطاقها.

وجاء في أمر إحالة المتهمين انهما بصفتهما موظفين عموميين الأول مسؤول أملاك حي المطرية التابع لمحافظة القاهرة، والثاني مسؤول بيانات بإدارة أملاك حي المطرية، طلبا وأخذا لنفسهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين طلبا من أحد الأشخاص مالك قطعة أرض وعليها منشآت عدة عبارة عن مبنى سكني وورشة وفحامة، مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ التعويض المقرر عن إزالة المنشآت المقامة على قطعة أرض حيازته والكائنة بعرب الحصن 2 بنطاق حي المطرية.


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نيابة أمن الدولة العليا حي المطرية محافظة القاهرة

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