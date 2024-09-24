دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

أعلنت السلطات الهندية أمس الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بمرض "جدري القردة" من السلالة الفرعية (1 بي) سريعة الانتشار، مبينة أنها لمواطن هندي عائد من دولة الإمارات.

وقالت السلطات في ولاية كيرالا الأسبوع الماضي إن المريض يبلغ من العمر 38 عامًا، وجاء من الإمارات وتم نقله إلى مستشفى حكومي في المنطقة.

وقال الطبيب المسؤول عن الوضع الصحي بمنطقة مالابورام في الولاية لوكالة "رويترز" يوم الاثنين، إنه يجري حاليا تتبع المخالطين للمريض في المنازل وعددهم 29 تقريبا من أصدقائه وأفراد عائلته إلى جانب 37 كانوا على متن الرحلة.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن أعراض الإصابة بجدري القردة لم تظهر على أي منهم حتى الآن.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند في 9 سبتمبر الجاري، عن عزل أحد المواطنين للاشتباه بإصابته بـ"جدري القردة" (mpox).

وتجدر الإشارة إلى أنه في عامي 2022 و2023 شخصت في الهند 20 إصابة بمرض "جدري القردة"، توفي أحدهم.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 14 أغسطس المنصرم عن تفشي مرض "جدري القردة" في إفريقيا، واعتبرته حالة طوارئ صحية عالمية.