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الصحة العالمية تعلن عن أول لقاح ضد جدري القردة

جدري القردة، فيتو
جدري القردة، فيتو

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاح "MVA-BN"، بات أول لقاح مضاد لفيروس جدري القردة يضاف إلى قائمة التأهيل المسبق، بحسب وكالة "الأناضول".

أول لقاح مضاد لفيروس جدري القردة

وقالت في بيان،  اليوم الجمعة، إن لقاح "MVA-BN" الذي تنتجه شركة "بافاريان نورديك" (الدنماركية) أضيف إلى قائمة اللقاحات المؤهلة مسبقا للمنظمة.

والتأهيل المُسبق  الأولي  هو برنامج أنشأته منظمة الصحة العالمية لتقييم منتجات مكافحة ناقلات الأمراض.

وذكرت المنظمة أنه من المتوقع أن تسهل الموافقة على التأهيل المسبق الوصول في الوقت المناسب إلى هذا المنتج الحيوي في المجتمعات التي تحتاج إليه بشكل عاجل، وتقلل من انتقال العدوى، وتساعد في السيطرة على الوباء.

وأشارت إلى أن اللقاح ربما يتم تطبيق تناوله على جرعتين، بفاصل 4 أسابيع، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

 ولفتت المنظمة إلى أن MVA-BN غير مرخص حاليا لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وفي منشور على منصة "إكس"، أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن هذه الخطوة مهمة في مكافحة الوباء حاليا ومستقبلا.

وأضاف: "نحن الآن بحاجة إلى زيادة عاجلة في الإنتاج والإمداد والتبرع والتوزيع لضمان الوصول العادل للقاحات في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إليها".

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الصحة العالمية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية جدري القردة منظمة الصحة العالمية

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