أخبار الفن: تفحم لوكيشن الحي الشعبي والإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي، مهرجان الغردقة السينمائي يختتم فعاليات دورته الثانية، إيمي سمير غانم تتعرض لوعكة صحية

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين 23 سبتمبر سلسلة من الأحداث والأخبار الفنية نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

نشب اليوم الإثنين وبشكل مفاجئ، حريق هائل داخل مناطق تصوير الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي

وجاء الحريق داخل أحد مخازن الأخشاب داخل المدينة.

ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.

على مدار الثلاث ساعات التهم خلالهما ديكورات الحي الشعبي والحي الإسلامي بمدنية الإنتاج الإعلامي.

وبذلت قوات الدفاع المدني جهودا مضنية لإخماد الحريق الذي اتهم ديكورات فيلم النجمة إلهام شاهين الجديد، “الحب كله”، الذي كان من المفترض أن يبدأ تصوير أول مشاهده غدا الثلاثاء حسبما أعلن مونتير الفيلم أحمد القصاص.. ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.

كشفت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل الحريق الذي التهم ديكور فيلمها الجديد “الحب كله” داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت إلهام شاهين لـ فيتو: الحمد لله أننا لم نذهب اليوم لا أنا ولا أي من فريق العمل، كان من المفترض أن نبدأ تصوير الفيلم غدًا.

وأضافت: الحريق التهم الديكور كاملًا ونشب في مجموعة ديكورات أخرى، لكن الحمد لله أنه لم يكن أحد منها هناك.

التقى اليوم الاثنين، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفى شعبان مستشار رئيس الاتحاد للشؤون الفنية، حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك في مقر المهرجان.

وتم الاتفاق على قيام الاتحاد بتقديم جوائز مالية قدرها ربع مليون جنيه لأفضل فيلم سينمائي يناقش الأحوال والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل الأحداث الجارية، وسوف يتم تقديم ثلاث جوائز تشمل الإنتاج والسيناريو والإخراج.

على مدار الساعات الماضية تصدرت النجمة إيمي سمير غانم تريند موقعي إكس وفيسبوك بمصر عقب أن تداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ«ايمي» أثناء خضوعها لجلسات أكسچين مكثفة بمنزلها

حيث ظهرت فى صورة سيلفي وهى تضع جهاز الأكسچين بالمنزل وهو ما أثار قلق عدد كبير من جمهور ومتابعيها فى كل مكان، ورجح البعض أنها تتلقي بروتوكول العلاج من فيروس كورونا الوبائى والذي يأتي فى مقدمته جلسات التنفس الصناعي لما يشبه هذا الفيروس من ضيق شديد فى التنفس.

إلا أن الحقيقة أن إيمي تخضع من فترة إلى أخرى إلى جلسات البخار والأكسچين لمعاناتها من حساسية الصدر منذ صغرها ولا علاقة بالإصابة بفيروس كورونا الوبائى كما أشيع خلال الساعات الماضية.

اختتم مساء اليوم الإثنين فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، في احتفالية سينمائية تقام على مسرح مارينا اليخوت، بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما.

يشهد الحفل إعلان جوائز الدورة من قبل رؤساء لجان التحكيم، التي تضم كبار المخرجين مثل هاني لاشين وخالد بهجت وعمر عبد العزيز، إضافة إلى لجنة تحكيم الجائزة الخضراء التي تُمنح لأفضل فيلم يتناول قضايا البيئة والمناخ.

تتضمن الاحتفالية عرض فيلم قصير يوثّق أبرز أحداث الدورة، تليه كلمات من حسام الشاعر رئيس شرف المهرجان، ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان، وقدري الحجار مدير المهرجان، ثم إعلان الجوائز من قبل لجان التحكيم. هذا العام.

شهد المهرجان عرض 47 فيلمًا في مسابقاته، مع التركيز على قضايا الشباب والتجارب الأولى للمخرجين.

المهرجان احتفى أيضًا بمشاريع تخرج كبار المخرجين مثل هاني لاشين وساندرا نشأت وأمير رمسيس، إضافة إلى عرض فيلم تسجيلي نادر لـ هاني لاشين بعنوان "خطوات فوق الماء" الذي شارك فيه النجم العالمي عمر الشريف. كما تضمن المهرجان ندوة خاصة عرضت أفلام جيل معهد السينما الحالي، بحضور الدكتور خالد بهجت والدكتورة إيمان يونس.

قال المنتج بلال صبري، أنه لم يتعمد إثارة الجدل أو التريند لكي يحقق فيلمه "أوراق التاروت" على شهرة كبيرة، موضحًا أن هناك لغز كبير يحدث معه كما أن شركة التوزيع أوقفت التعاون معه لكي تفهم ما يحدث

وتابع بلال صبري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل":أنا مليش حظ والله كل ما بعمل فيلم ألاقي الناس بتجري عليه تاخده، أنا مش بعمل تريند ولا في دماغي وبعيد عن التريند لأني عارف أن في سلبيات أكتر من الإيجابيات، وأبطال العمل مش زعلانين ورانيا يوسف مش زعلانة مني.. أنا مش عارف الناس اللي ماسكة في كلمة رانيا لما قالت "هما سايبين القطة والبغبان وماسكين في الكلب".



وأشار بلال صبري، إلى أن رانيا يوسف من الفنانات اللاتي يتسمن بصفة الطيبة، وليست أنانية كما يقال عنها وسمية الخشاب ومي سليم أيضًا أعتبرهن رزق من الله، وكن يعملن بكل حب وود خلال كواليس العمل.

أكد الفنان محمد رياض أنه لن يبتعد عن السينما في الفترة الحالية، لكنه لم يجد دورا مميزا يعود به للأعمال السينمائية، وعند وجوده لن يتردد نهائيا في قبوله

وقال في تصريحات خاصة لفيتو: إن الشللية موجودة في الفن من زمان، وليست أمرا حديثا، فكل مجموعة تفضل العمل مع بعضها وترتاح في التعامل يكررون الأمر، وأنا كفنان لا أحب مصطلح الشللية، ومن الممكن أن أطلق عليها راحة نفسية للفنانين، فكل شخص يجد الراحة مع الآخر يكرر التعامل معه على الفور.