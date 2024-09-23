محمد رياض: الشللية موجودة في الفن من زمان

أكد الفنان محمد رياض أنه لن يبتعد عن السينما في الفترة الحالية، لكنه لم يجد دورا مميزا يعود به للأعمال السينمائية، وعند وجوده لن يتردد نهائيا في قبوله.

وقال في تصريحات خاصة لفيتو: إن الشللية موجودة في الفن من زمان، وليست أمرا حديثا، فكل مجموعة تفضل العمل مع بعضها وترتاح في التعامل يكررون الأمر، وأنا كفنان لا أحب مصطلح الشللية، ومن الممكن أن أطلق عليها راحة نفسية للفنانين، فكل شخص يجد الراحة مع الآخر يكرر التعامل معه على الفور.

ويشارك الفنان محمد رياض خلال السباق الرمضاني القادم بمسلسل "قلع الحجر" الجزء الثاني، الذى بدأ تصوير أحداثه خلال الأسبوع الماضي، وتم الانتهاء من كتابة سيناريو العمل بشكل كامل حاليًا ويقوم المخرج حسني صالح بتحديد أماكن التصوير المقرر أن يتم التصوير فيها.

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم والمسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

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