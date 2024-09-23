منتج "أوراق التاروت": صرفت ملايين على الفيلم، ومش بعمل تريند

قال المنتج بلال صبري، أنه لم يتعمد إثارة الجدل أو التريند لكي يحقق فيلمه "أوراق التاروت" على شهرة كبيرة، موضحًا أن هناك لغز كبير يحدث معه كما أن شركة التوزيع أوقفت التعاون معه لكي تفهم ما يحدث.

فيلم أوراق التاروت

وتابع بلال صبري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل":أنا مليش حظ والله كل ما بعمل فيلم ألاقي الناس بتجري عليه تاخده، أنا مش بعمل تريند ولا في دماغي وبعيد عن التريند لأني عارف أن في سلبيات أكتر من الإيجابيات، وأبطال العمل مش زعلانين ورانيا يوسف مش زعلانة مني.. أنا مش عارف الناس اللي ماسكة في كلمة رانيا لما قالت "هما سايبين القطة والبغبان وماسكين في الكلب".



وأشار بلال صبري، إلى أن رانيا يوسف من الفنانات اللاتي يتسمن بصفة الطيبة، وليست أنانية كما يقال عنها وسمية الخشاب ومي سليم أيضًا أعتبرهن رزق من الله، وكن يعملن بكل حب وود خلال كواليس العمل.

وأوضح بلال صبري، "عاوز ربنا يباركلي لما الفيلم يتعرض ويقولولي الله الفيلم حلو"، كما أن الفنانة سمية الخشاب طلبت مني إسم نيرة أشرف على الشخصية التي تلعبها خلال أحداث الفيلم بسبب مقتلها على يد طالب، وظلت سمية الخشاب لا تنام لمدة 3 أيام بسبب تلك الواقعة التي حدث لطالبة المنصورة، وفي اليوم الأول من التصوير أهدت الإسم تكريمًا لها وتمنت أن يعود حقها.

وأختتم بلال صبري حديثه قائلًا، أنه تعرض للضرر بسبب صورة تداولها الجمهور لـ كلب على بوستر".