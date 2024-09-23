الرابع خلال 2024، الحماية المدنية تبذل جهودا مضنية لإخماد حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

لا يزال حريق مدينة الإنتاج الإعلامي مستمرا حتى الآن، وعلى مدار ساعتين التهم خلالهما ديكورات الحي الشعبي والحي الإسلامي.

وتبذل قوات الدفاع المدني جهودا مضنية لإخماد الحريق الذي اتهم ديكورات فيلم النجمة إلهام شاهين الجديد، “الحب كله”، الذي كان من المفترض أن يبدأ تصوير أول مشاهده غدا الثلاثاء حسبما أعلن مونتير الفيلم أحمد القصاص.

واندلع الحريق داخل أحد مخازن الأخشاب بالمدينة ما دفع رجال الحماية المدنية للتدخل لإخماد الحريق وتم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء.

ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.