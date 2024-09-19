محمد رياض: لا أحب مصطلح "البطولة المطلقة".. لهذا السبب هجرت السينما.. أرفض تكريم النجوم الراحلين.. السوشيال ميديا أقنعتنا بإنتاج جزء ثانٍ من "قلع الحجر".. وأدوار الشر لم تسيطر عليَّ

أدوار الشر لم تسيطر عليّ.. وفارس العزازي "لسه معلق مع الناس"

محمد رياض فنان يمتلك إمكانات كبيرة، حقق شهرة واسعة من بوابة الشاشة الصغيرة، حضوره كان طاغيا في العديد من الأعمال الدرامية، فمن ينسى دور عبد الوهاب في “لن أعيش في جلباب أبي"، أو شخصية "فارس العزازي" في مسلسل "الضوء الشارد"، كذلك أدائه في “الإمام بن حزم”، و"عصر الأئمة”، لكن في المقابل لم يستطع صناع السينما الاستفادة من قدراته التمثيلية الهائلة، ولم يحظ بالتواجد الذي يستحقه في السينما، فكانت مشاركاته محدودة منها أفلام (48 ساعة في إسرائيل، العشق والدم، يوم الكرامة، حفل زفاف).

نجاحات محمد رياض تواصلت حتى على المستوى الإداري، ليتولى حاليا رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري.

"فيتو" حاورته، فكشف عن التحديات التي واجهته في الدورة الأخيرة من المهرجان القومي لـ المسرح المصري، مفسرًا لماذا يحب تكريم الأحياء من النجوم، كما كشف حقيقة تأثير عمله في المسرح عليه كفنان، وتحدث أيضا عن مسيرته في السينما.

= بداية.. هل أثر كونك رئيس مهرجان المسرح القومي على عملك في الفن؟

** نهائيًا؛ فعملى كفنان لم يتأثر بأي شكل، وعندما توليت رئاسة المهرجان القومي للمسرح، اطلعت على أشياء كثيرة خلال رحلتى في المسرح، واستمتعت بها بشكل غير عادي، لأننى من هواة المسرح، وأحب الأعمال المسرحية.

= للمرة الثانية على التوالى تتولى رئاسة المهرجان.. فما التحديات التي واجهتك؟

** أردنا في دورة المهرجان المنقضية أن نصل لرجل الشارع، فلم تكن الأعمال التي تُقدَّم تستقطب فقط جمهور المثقفين، بل كانت هناك أعمال مسرحية تُعرض للجمهور العادي، ومنها المضحكة ومنها غير ذلك، بجانب أننا أتحنا الحجز خلال الدورة عن طريق الموقع الإلكتروني، فأصبح من الممكن أن تكون في الإسكندرية أو الصعيد، وتستطيع أن تحجز مكانك بين الجمهور، وتدخل بـ(RQ Code) الخاص بك، بجانب ورش العمل المستمرة، كل هذه تحديات واجهتنا خلال الدورة الماضية.

= الدورة الأولى من المهرجان حملت اسم "عادل إمام" والثانية كانت لـ"سميحة أيوب".. لماذا لا تفكر في تكريم الراحلين؟

** أنا ضد أن يكون هناك تكريم للراحلين، فمن الممكن أن تحمل الدورة اسم نجم راحل، لكن أنا أفضل تكريم الأحياء، لأن واجبهم علينا أن يتم تكريمهم، ولذلك تم اختيار اسم الفنان الذى سيتم تكريمه في الدورة المقبلة، ولن نفصح عنه حاليًا، إلا بعد اجتماع المسئولين عن المهرجان.

= ماذا عن الجزء الثاني من مسلسل "قلع الحجر"؟

** أعتبر مسلسل "قلع الحجر" من أفضل الأعمال التي قدمتُها في مشوارى الفني، وانتهينا من 80% من سيناريو الجزء الثاني من العمل، والذى يحمل العديد من القصص والحكايات التي لم تكن موجودة من قبل، وسوف نبدأ التصوير بعد 10 أيام في الديكورات المحددة، والتي تم تصوير أغلب مشاهد الجزء الأول بها.

= هل الهدف من تقديم جزء ثان من العمل هو الاستفادة من نجاح الجزء الأول؟

** لا أحد منا كان يتوقع نجاح الجزء الأول، ولكن بعد عرض الحلقات الأولى من العمل، وجدنا السوشيال ميديا تتحدث بشكل كبير عن "قلع الحجر"، وهذا أسعدنا جميعًا، وبعد الانتهاء من الجزء الأول، وجد القائمون على العمل أن قصة المسلسل تتحمل أن يكون هناك جزءٌ آخر، فأخذنا القرار على الفور، وتم البدء في كتابة سيناريو الجزء الثاني منه، وأى عمل نجح الجزء الأول منه ويقدم جزءٌ ثانٍ، بالفعل يكون هناك استفادة منه.

= هل تتشابه شخصية فرماوي الحداد مع محمد رياض في الحقيقة؟

** شخصية فرماوي الحداد من أفضل الشخصيات التي قدمتها في تاريخي الفني، فهى تتشابه معى في قوة اتخاذ القرار، وأنا أفضل تقديم شخصيات غير متشابهة معي في الحقيقة؛ لأكون أكثر صدقًا مع الجمهور.

= هل ستكون أحداث الجزء الثاني امتدادا للجزء الأول؟

** بالفعل سيكون هناك امتداد لأحداث الجزء الأول، مع إضافة عدد من القصص، ومشاركة بعض النجوم الجدد، الذين لم يشاركوا من قبل في الجزء الأول، وكل ما أستطيع أن أعد به أن العمل سيكون أقوى من الجزء الأول بمراحل عديدة.

= ماذا عن اللهجة في قلع الحجر؟

** اللهجة في قلع الحجر كانت أصعب شىء واجهني أثناء التصوير، لأنها ليست صعيدية خاصة بقرى أو محافظة معينة، ولكنها لهجة شعرية فكانت تتطلب التركيز والمراجعة بشكل كبير، لأن كل الأمور مختلفة في هذا العمل، وتم التدريب عليها جيدًا إلى أن خرجنا بالشكل المطلوب منا.

= في الفترة الأخيرة لوحظ أن أدوار الشر تسيطر على محمد رياض.. فما السبب؟

** أدوار الشر لم تسيطر عليّ مثلما يرى البعض، ولكنى أحب الشخصيات المختلفة التي أجدها تقدم محمد رياض في لون وشكل جديدين، وغالبًا ما يفعل هذا أي فنان، هى شخصية شريرة، وليس معنى ذلك أن الشخصيات الأخرى ليست مهمة نهائيًا، فمن الممكن أن يقدم الفنان دورا كوميديا أو رومانسيا، ويظل معلقا مع الجمهور لسنوات مثل شخصية فارس العزازي في مسلسل "الضوء الشارد".

= هل تفضل البطولة المطلقة أم الجماعية؟

** لا أحب مصطلح البطولة المطلقة نهائيًا، فلا يستطيع فنان أن يقوم بالعمل بمفرده، لأن المشاركين معه لهم أهمية كبيرة في العمل، فالجميع يكمل بعض، فأنا أحب الأعمال الفنية والبطولة الجماعية، هذا هو الأصح في التعبير، أما البطولة المطلقة فلا.

= ماذا عن غيابك عن السينما في الفترة الأخيرة؟

** لم أجد النص والشخصية المناسبة لى في السينما، فأنا أحب الشخصيات المميزة، ولهذا السبب لم أظهر في السينما، وأنا أحبها أيضًا، ولكن الأعمال الدرامية استهوتني أكثر من الأعمال السينمائية.

= هل ترى أن الشللية موجودة في الفن؟

** الشللية موجودة في الفن من زمان، وليست أمرا حديثا، فكل مجموعة تفضل العمل مع بعضها وترتاح في التعامل يكررون الأمر، وأنا كفنان لا أحب مصطلح الشللية، ومن الممكن أن أطلق عليها راحة نفسية للفنانين، فكل شخص يجد الراحة مع الآخر يكرر التعامل معه على الفور.

= هل هناك فنانون من الممكن أن ترفض العمل معهم؟

** الفنان يستطيع أن يعمل مع الجميع، وأنا كمحمد رياض أعتقد أننى عملت مع كل النجوم، ولا توجد أي خلافات بيني وبين أحد تجعلنى أرفض التعاون معه.

= هل هناك أى عمل آخر لموسم رمضان 2025؟

** حتى الآن لا يوجد سوى مسلسل "قلع الحجر" فقط الذى تعاقدت عليه، وسأبدا تصويره قريبًا.