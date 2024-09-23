مهرجان القاهرة السينمائى يعلن عن جائزة مالية لأفضل فيلم يرصد معاناة فلسطين

التقى اليوم الاثنين، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفي شعبان مستشار رئيس الاتحاد للشؤون الفنية، حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك في مقر المهرجان.

جائزة جديدة بمهرجان القاهرة

وتم الاتفاق على قيام الاتحاد بتقديم جوائز مالية قدرها ربع مليون جنيه لأفضل فيلم سينمائي يناقش الأحوال والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل الأحداث الجارية، وسوف يتم تقديم ثلاث جوائز تشمل الإنتاج والسيناريو والإخراج.

ومن جانبه رحب الفنان حسين فهمي بالتعاون المثمر والبناء مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي مؤكدًا على اتفاق الرؤى مع الاتحاد في دعم الأفلام التي تعبر عن المعاناة الإنسانية للمواطن الفلسطيني.

وأكد الدكتور عمرو الليثي حرص الاتحاد منذ نشأته على دعم الأعمال التي تدعم القضية الفلسطينية وتكشف معاناة المواطن الفلسطيني، ومن جانبه أكد الفنان مصطفي شعبان مستشار رئيس الاتحاد احتفاءه بتعاون الاتحاد مع مهرجان بحجم مهرجان القاهرة السينمائي.

يذكر أن اتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي قد قدم جًوائز ماليه لأهم الأعمال الدرامية التي تخدم القضية الفلسطينية التي قدمت في العديد من المهرجانات العربية والدولية.