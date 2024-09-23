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ثقافة وفنون

إلهام شاهين لـ فيتو: حريق مدينة الإنتاج الإعلامي التهم ديكور فيلمي كاملا

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

كشفت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل الحريق الذي التهم ديكور فيلمها الجديد “الحب كله” داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت إلهام شاهين لـ فيتو: الحمد لله أننا لم نذهب اليوم لا أنا ولا أي من فريق العمل، كان من المفترض أن نبدأ تصوير الفيلم غدا.

وأضافت: الحريق التهم الديكور كاملا ونشب في مجموعة ديكورات أخرى، لكن الحمد لله  أنه لم يكن أحد منها هناك.

وكشفت المعاينة الأولية لحريق  مدينة الإنتاج الإعلامى أن الحريق اندلع في لوكيشن للأعمال الفنية، مكون من طابقين من الخشب، وأن النيران التهمت معظم محتوياته، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

 

سبب اشتعال النيران

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن السبب وراء اشتعال النيران داخل الحي الإسلامي أخشاب وجمالونات ومواد سريعة الاشتعال ساهمت فى امتداد النيران إلى المكان بأكمله.

انتقل فريق من النيابة العامة لموقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وكشفت التحريات الأولية، أن ديكور فيلم “الحب كله” للمخرج خالد الحجر من بين الديكورات التي التهمتها النيران، حيث تم إعداد الديكورات للشقق والحارة الشعبية ثم اندلعت النيران والتهمت الحي الإسلامي.

وأشارت التحريات، إلى أن قوات الدفاع المدني دفعت بـ12 سيارة إطفاء وخزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى ارتفاع عالٍ لمحاصرة الحريق. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجارٍ إحكام السيطرة عليه.

 

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اندلع في لوكيشن مكون من طابقين خشب، المعاينة الأولية لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي

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