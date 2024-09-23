جيش الاحتلال يزعم مهاجمة 1100 هدف لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، مهاجمة 1100 هدف لجماعة حزب الله اللبنانية وتنفيذ 650 طلعة هجومية خلال 24 ساعة.

العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

من جهتها أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.