أمريكا تطلب من إسرائيل ضمان سلامة رعاياها في لبنان حال إجلائهم

نقل موقع "إكسيوس" الأمريكى، عن مصادر فى الولايات المتحدة، اليوم، قولها، واشنطن طلبت من إسرائيل ضمان سلامة الأمريكيين في لبنان حال إجلائهم.

مخاوف أمريكية من قرار بشن حرب برية فى لبنان

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت الخميس الماضى، عن مخاوف لدى الإدارة الرئيس جو بايدن من اتخاذ إسرائيل قرار بشن حرب برية في لبنان، في حين حذرت وزارة الدفاع "البنتاجون" من أن موجة تفجيرات الأجهزة اللاسلكية قد تكون "مقدمة لهجوم أوسع".

كما تم الكشف عن خطط أمريكية لـ إجلاء رعايا أمريكيين وآخرين من لبنان في حالة نشوب الحرب، ناقلة عن مسؤولين قولهم إن "واشنطن وضعت خططًا لإجلاء أمريكيين وغيرهم من غير المقاتلين من لبنان".

خطط لإجلاء 50 ألف مواطن أمريكى وعائلاتهم من لبنان

وأشارت وول ستريت جورنال، وقتها، إلى أن "إحدى الخطط تتضمن إجلاء نحو 50 ألف مواطن أمريكي ومقيم وعائلاتهم إلى قبرص".

وبحسب الصحيفة، "اشتد القلق الأمريكي من احتمال حدوث توغل محتمل منذ الهجمات الصارخية في لبنان.

وقال مسؤول دفاعي رفيع المستوى: "أنا قلق للغاية من خروج الأمر عن السيطرة"، مرددًا تعليقات أدلى بها مساعدون آخرون في البنتاجون منذ الثلاثاء الماضى.