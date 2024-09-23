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خارج الحدود

علي كركي كلمة السر، جيش الاحتلال يعلن تنفيذ ضربة نوعية في بيروت

بيروت، فيتو
بيروت، فيتو

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين: إنه يستهدف الآن العاصمة اللبنانية بيروت، لافتا إلى أن قوات الاحتلال شنت ضربة نوعية محددة الأهداف.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: “هدف الهجوم في بيروت هو القيادي في حزب الله علي كركي”.

 

العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

 

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

من جهتها أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.

 

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