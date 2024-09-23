أوهمهم بتسفريهم للخارج، محاكمة عاطل بتهمة النصب على مواطنين في السلام

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بتسفيرهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.



كان تلقى قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شاب يفيد بتضرره من (شخص، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليه وتحصله منه على مبلغ مالي نظير تسفيره لخارج البلاد.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على 5 جوازات سفر خاصين ببعض الأشخاص راغبي السفر للخارج - أكلاشيه خاص ببعض الشركات الوهمية - عدد من الكارنيهات).



وبمواجهته أقر بأن جوازات السفر المضبوطة خاصة بالمواطنين الذين أوهمهم بقدرته على تسفيرهم للخارج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.