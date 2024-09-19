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حوادث

أوهمه بتعرض ابنته للتسمم، حجز عاطل بتهمة النصب على مالك مطعم بالدقي

حجز المتهم، فيتو
حجز المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحجز عاطل لاتهامه بالنصب على مالك مطعم في الدقي، ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.


وكشفت التحقيقات، أن المتهم استولى من مالك المطعم  على مبلغ مالي، بعد إيهامه بتعرض ابنته للتسمم عقب تناولها وجبة طعام فى المطعم، واكتشف أنه نصاب.

مالك مطعم تعرض للنصب علي يد عاطل

تلقى قسم شرطة الدقى، بلاغا من مالك مطعم، أفاد فيه تعرضه للنصب على عاطل، ادعى أن إبنته أصيبت بالتسمم، عقب تناولها وجبة طعام من المطعم، وحصوله على مبلغ مالي بحجة علاجها، إلا أنه اكتشف أن العاطل محتال.


تمكن من القبض على المتهم، وتبين استيلاؤه على المبلغ من مالك المطعم، والنصب عليه، حيث أن ابنته لم تتعرض للتسمم، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة الدقي الجيزة قسم شرطة الدقى

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