الإثنين 23 سبتمبر 2024
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منوعات

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

ليزر بالموجات الصوتية،
ليزر بالموجات الصوتية، فيتو

هناك العديد من الاستخدامات لليزر، في مجالات مختلفة، من بينها المجالات الطبية والعسكرية وغيرها.

ليزر يعمل بالموجات الصوتية

وفي تطور جديد لأجهزة الليزر نجح علماء صينيون في ابتكار أشعة ليزر باستخدام الموجات الصوتية بدلًا من الضوء، تسمى «ليزر الفونون»

ويمكن لهذه التقنية أن تؤدي إلى تحسينات في مجالات مثل التصوير الطبي واستكشاف أعماق البحار، حسب دراسة منشورة في مجلة (أي لايت).

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ليزر الموجات الصوتية التصوير الطبي

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