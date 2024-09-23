يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا
هناك العديد من الاستخدامات لليزر، في مجالات مختلفة، من بينها المجالات الطبية والعسكرية وغيرها.
ليزر يعمل بالموجات الصوتية
وفي تطور جديد لأجهزة الليزر نجح علماء صينيون في ابتكار أشعة ليزر باستخدام الموجات الصوتية بدلًا من الضوء، تسمى «ليزر الفونون»
ويمكن لهذه التقنية أن تؤدي إلى تحسينات في مجالات مثل التصوير الطبي واستكشاف أعماق البحار، حسب دراسة منشورة في مجلة (أي لايت).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.