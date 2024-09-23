يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

هناك العديد من الاستخدامات لليزر، في مجالات مختلفة، من بينها المجالات الطبية والعسكرية وغيرها.

ليزر يعمل بالموجات الصوتية

وفي تطور جديد لأجهزة الليزر نجح علماء صينيون في ابتكار أشعة ليزر باستخدام الموجات الصوتية بدلًا من الضوء، تسمى «ليزر الفونون»

ويمكن لهذه التقنية أن تؤدي إلى تحسينات في مجالات مثل التصوير الطبي واستكشاف أعماق البحار، حسب دراسة منشورة في مجلة (أي لايت).

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