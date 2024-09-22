نتائج الاجتماع اليومي لمحافظ أسوان مع الفرق الطبية والفنية بالصحة وشركة مياه الشرب (صور)

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن ما يتم تقديمه من الخدمات الطبية والعلاجية للحالات المرضية التى تعرضت للإصابة بنزلات معوية يجسد تكاتف وتكامل الجهود بين أجهزة الدولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشاد بالتعاون والتفاعل الفورى من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لتوفير مختلف أوجه الدعم من المستلزمات الطبية للتدخل السريع مع أى أحداث طارئة، وهو الذى يتكامل مع الجهود العظيمة التي تقوم بها الفرق الفنية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور شريف الشربينى بالمحطات بإجمالى 103 محطات، وبالمرشحات والشبكات والمآخذ والمنازل مما ساهم في الوصول لنتائج أثبت سلامة وجودة مياه الشرب للاستهلاك الآدمى وعدم وجود أي تغيرات بها.

جاء ذلك أثناء الاجتماع اليومى لمحافظ أسوان لمتابعة الجهود المبذولة من الفرق الطبية المركزية المتخصصة بوزارة الصحة، والفرق الفنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى حضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد.

واستعرضت الفرق الفنية ما تم تنفيذه من إجراءات، والتي تمثلت في تطهير جميع مراحل التنقية داخل كافة المحطات، وخاصة بأبو الريش ودراو، والتأكد من تركيزات الكلور المتبقى بمياه طرد المحطة، وكذلك بالشبكات بنطاق خدمة هذه المحطات، فضلًا عن التأكد من تمام كفاءة جميع منظومات حقن الكلور أتوماتيكيًا بمحطات تنقية المياه، وبناءًا على ذلك فقد تم التأكد من سلامة العينات ومأمونية مياه الشرب وجودتها وصلاحيتها للمواطنين.

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