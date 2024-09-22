على طريقة الشيخ حسني، بايدن يسب الصين والميكروفون مفتوح بقمة سرية (فيديو)

على طريقة الشيخ حسنى للنجم الراحل محمود عبد العزيز، فى فيلم الكيت كات، وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى هفوة جديدة، تحدث خلالها عن أمور سرية حول الصين ناسيا أن الميكروفون مفتوح.

بايدن يهاجم الصين فى قمة سرية والميكروفون مفتوح

وفى التفاصيل، قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، في تسريب صوتي أمام زعماء تحالف "كواد" الذي يضم أستراليا والهند واليابان، بعدما نسي ميكروفونه مفتوحًا، إن الصين العدوانية تختبرنا.

تعليق بايدن المناهض للصين، جاء خلال افتتاحه قمة وداعية لـ تحالف كواد، في مسقط رأسه بمدينة ويلمنجتون بولاية ديلاور، جمعت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

وكان من المفترض أن تكون الكلمة سرية، لكن سُمع بايدن يقول في تصريحات أمام زعماء كواد، كان من المفترض أن تكون سرية أمس السبت: “تواصل الصين التصرف بعدوانية، وتختبرنا في جميع أنحاء المنطقة”.

وأضاف بايدن أنه في حين يركز الرئيس الصيني شي جينبينغ، على التحديات الاقتصادية المحلية»، فإنه «يتطلع أيضًا إلى شراء بعض المساحة الدبلوماسية لنفسه، برأيي، للسعي بعدوانية لتحقيق مصالح الصين.

ويهدد خطأ بايدن، بالتحدث أمام ميكروفون مفتوح خلال القمة السرية، بتقويض الجهود الدبلوماسية الحذرة للدول الأربع خلال القمة مع الصين، وفق ما علقت "وكالة الصحافة الفرنسية".

بيان زعماء قمة كواد بعد الاجتماع الرباعى مع بايدن

لم يذكر الزعماء الأربعة لقمة كواد الصين بشكل مباشر، في بيانهم المشترك بعد انتهاء القمة، حتى في تعبيرهم عن قلقهم إزاء التوترات على حدودها، وجاء في البيان: نشعر بقلق جدي إزاء الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوب».

واكتفى الزعماء بالتنديد بما اسموه بالمناورات العسكرية الترهيبية في بحر الصين الجنوبي، حيث حدثت مناوشات بين السفن بسبب مطالبات بالسيادة على المعبر المائي المهم، دون تحديد الجهة التي تقوم بهذه المناورات.

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