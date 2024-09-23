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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 80 غارة على بلدات لبنانية

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 ارتفعت وتيرة القصف الإسرائيلي اليوم الاثنين على لبنان، حيث نفذت أكثر من 80 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

 

الاحتلال ينفذ أكثر من 80 غارة على لبنان 

 ويأتي هذا القصف وسط تحذير وجهه  الجيش الإسرائيلي لسكان الجنوب، داعيا إياهم إلى الابتعاد عن أي مبنى يستخدمه "حزب الله" وعن عناصر الحزب:

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  شن غارات على بلدات حولا ومجدل سلم وطلوسة والصوانة في جنوب لبنان.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان 

وفي السياق ذاته ذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية أن  سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة أخرى من الهجمات على جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر اليوم سلسلة غارات عنيفة على عديد من البلدات والقرى اللبنانية في شرق وجنوب البلاد، ما أسفر عن استشهاد  شخص وإصابة 17 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

 

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