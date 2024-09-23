الإثنين 23 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن موجة جديدة من الغارات الجوية على لبنان

طائرات الاحتلال الإسرائيلي،
طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  شن غارات على بلدات حولا ومجدل سلم وطلوسة والصوانة في جنوب لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان 

وفي السياق ذاته ذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية أن  سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة أخرى من الهجمات على جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر اليوم سلسلة غارات عنيفة على عديد من البلدات والقرى اللبنانية في شرق وجنوب البلاد، مما أسفر عن استشهاد  شخص وإصابة 17 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

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