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اقتصاد

كونتكت و«Converted Pay» تتعاونان لتوفير حلول مبتكرة لرواد الأعمال

كونتكت وConverted
كونتكت و"Converted Pay" تتعاونان لتوفير حلول مبتكرة

أعلنت شركة كونتكت كريدي تك، الرائدة في مجال حلول التمويل الرقمي للأفراد والتابعة لكونتكت المالية القابضة، عن إبرام اتفاقية تعاون مع "Converted Pay"، شركة رائدة في مجال أتمتة الإعلانات والتسويق. 

تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الأفراد ورواد الأعمال الشباب من دفع تكاليف الإعلانات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة ميسرة ومرنة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام كونتكت بتقديم حلول تمويلية تواكب احتياجات الأفراد وتساعدهم على تطوير تواجدهم الرقمي وتعزيز حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي. 

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن العملاء من دفع تكاليف إعلاناتهم بالعملة المحلية (الجنيه المصري) عبر منصة "Converted Pay"،وسيكون بإمكانهم سدادها بسهولة من خلال خطط الدفع المرنة المتاحة عبر تطبيق "ContactNow". 

هذا التطبيق يُمكن الأفراد من إدارة مصاريفهم الرقمية بمرونة أكبر، مما يساعدهم على التركيز في تنمية أفكارهم ومشروعاتهم.

كونتكت و"Converted Pay" تسهّلان تمويل الإعلانات الرقمية

وستتيح كونتكت بالتعاون مع "Converted Pay" عرضًا حصريًا، حيث يمكن للعملاء دفع تكاليف الإعلانات الرقمية دون دفع أي رسوم إدارية أو فوائد إضافية خلال فترة العرض. هذا العرض يوفر فرصة فريدة للشباب ورواد الأعمال الأفراد لتمويل أنشطتهم التسويقية بسهولة ومرونة، مما يساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم الرقمية دون أي أعباء مالية إضافية.

توفير حلول مبتكرة رواد الأعمال الأفراد

وقال عمر الفقي، العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك: "يسعدنا التعاون مع 'Converted Pay' في هذه الاتفاقية المميزة التي توفر للشباب ورواد الأعمال الأفراد حلولًا مالية مبتكرة. نهدف إلى تسهيل سداد تكاليف التسويق الرقمي وجعل عملية الدفع أكثر مرونة وسهولة دون عقبات مالية."


من جهته، قال علي زويل، مدير مبيعات Converted Pay: "نحن سعداء للغاية بالتعاون مع كونتكت لتقديم حلول دفع مبتكرة للأفراد الذين يتطلعون إلى تطوير تواجدهم الرقمي. هذه الاتفاقية تدعم رواد الأعمال الأفراد من خلال توفير خيارات دفع مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، ونحن متحمسون لرؤية الأثر الإيجابي الذي سيحققه هذا التعاون في السوق."

وأضاف سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: "في كونتكت، نؤمن بدورنا في تمكين الأفراد والشباب من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة تسهم في تعزيز فرصهم لتحقيق النجاح في عالم رقمي متغير. اتفاقيتنا مع Converted Pay تعزز رؤيتنا لدعم التحول الرقمي ورواد الأعمال في مصر."

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