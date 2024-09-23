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محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب المندرة للاطمئنان على سير العمل (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب المندرة، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مركز شباب المندرة قبلي بمنفلوط ضمن جولته التفقدية المستمرة للاطمئنان على سير العمل بالقطاعات المختلفة ومدى تقديم الخدمات للمواطنين، رافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تفاصيل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في أسيوط 

وحرص محافظ أسيوط، على تفقد غرف الإداريين وقاعات الاجتماعات والمكتبة وصالة الأنشطة والملاعب ودورات المياه بمركز شباب المندرة قبلي والذي تم إنشاءه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المندرة التابعة للوحدة المحلية للحواتكة بمركز منفلوط.


واطمأن محافظ أسيوط على سير العمل والخدمات المقدمة لشباب القرية وتوابعها ومدى تنظيم الأنشطة والفعاليات الرياضية والشباب والثقافية. 

 

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ووجه محافظ أسيوط بضرورة الاستفادة القصوى بكافة الإمكانات المتاحة داخل مركز الشباب والتنسيق مع القطاعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقرية فضلًا عن تنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات وتقديم كافة الرعاية للأطفال والشباب والاستفادة من قدراتهم وتفريغ طاقاتهم ما يساهم في بناء الإنسان المصري خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الرياضة والشباب تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة.

 

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