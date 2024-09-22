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محافظ أسيوط يتفقد مجزر المواشي النصف آلي بمنقباد (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مجزر منقباد، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مجزر مواشي نصف الآلي بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط لبحث سبل الاستفادة منه وتعظيم الموارد. 

 

 

ورافقه خلال الجولة التفقدية المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم نائب رئيس مركز أسيوط، وحسن رايق فخري رئيس قرية منقباد.
وتفقد المحافظ أقسام المجزر (العنابر، معمل الألبان، خزان الدم، الأغنام، الجلود، الغلاية، غرفة الطبيب، الثلاجة) والذي تم إنشاؤه لذبح الماشية والأغنام والجمال للحفاظ على صحة المواطنين وتناول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

استغلال المجزرر النص آلي بقرية منقباد وتشغيله

وأوضح محافظ أسيوط إنه يتم دراسة استغلال المجزر وتشغيله ضمن خطة المحافظة لتشغيل وتطوير لمجازر بمختلف أنواعها بالمراكز للحصول على ذبح صحي وآمن مع مراعاة الحفاظ على البيئة والتخلص الصحي من المخلفات وهو ما ينعكس ايجابيًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030. 

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ولفت محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لتقديم الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والأحياء مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمة لائقة للمواطنين بكافة القطاعات.

 

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