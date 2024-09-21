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محافظ أسيوط يترأس حملة مكبرة لرفع كافة مخلفات الهدم بمحيط سور جامعة الأزهر

محافظ يتفقد أعمال
محافظ يتفقد أعمال النظافة بمحيط سور الأزهر، فيتو

واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولاته الميدانية لمتابعة أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات التي يتم تنفيذها بمنطقة سور جامعة الأزهر وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لرفع كافة المخلفات من الشوارع والطرق والميادين وإعادة المظهر الحضاري لها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة نظافة يجري تنفيذها بجوار سور جامعة الأزهر


تفقد محافظ أسيوط أعمال حملة النظافة التي يجري تنفيذها بجوار سور جامعة الأزهر وامتداده حتى عزبة خلف ومساكن منشية الأزهر والتي يشارك فيها معدات ولوادر وقلابات من الأحياء والمراكز ووحدة الإنقاذ والتدخل السريع التابعة للمحافظة لرفع كافة مخلفات هدم المباني والردش الموجودة على جانبي السور منذ سنوات مما أدى إلى تراكمها وتكوين تلال من المخلفات بطول الطريق.


وأكد المحافظ أن تحسين النظافة العامة يعد أولوية قصوى للجهاز التنفيذي، لافتًا إلى أن العمل جاري على قدم وساق لرفع المخلفات بالاستعانة بكافة المعدات التابعة للأاحياء والمراكز ومعدات الإنقاذ السريع لرفع كافة أكوام المخلفات الممتدة من سور جامعة الأزهر وتطوير جانبي السور وعمل بلدورات وأرصفة وزراعة الجانبين والمرور بشكل دوري لمنع أية جرارات من إلقاء مخلفات الهدم بالمنطقة وضبطها فورًا وإتخاذ كافة الاجراءات الرادعة لمنع تكرارها والعمل على إزالة أي تراكمات أولا بأول لضمان نظافة المنطقة بشكل دائم.

 

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وأشار أبوالنصر إلى أهمية تكثيف وتضافر الجهود بين جميع أجهزة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وإتاحة بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، للنهوض بمنظومة النظافة وإعادة الوجه الحضاري للشوراع بالشكل الذي يليق بمحافظة أسيوط ومواطنيها.

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