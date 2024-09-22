الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

تحرير 82 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة بمركزي الفتح وديروط بأسيوط

حملة تموينية على
حملة تموينية على المخابز بأسيوط، فيتو

 أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مواصلة حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب بعص المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار، وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. 

 

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

 كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية كـ (جهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق والتموين والصحة والطب البيطري) وغيرها لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتأكد من جودة المنتجات المعروضة فضلا عن حملات المرافق للحد من إشغالات المحال التجارية والالتزام بحدود محلاتهم لتحقيق السيولة المرورية في الشوارع والحفاظ على حق المواطنين في المرور الأمن بالطريق العام.

 

حملة تموينية مكبرة بمركز الفتح 

 وفي هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة لإحكام الرقابة عليها بنطاق المركز بالتنسيق مع حماية المستهلك والتموين والبيئة ورخص المحلات والإشغالات حيث أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا متنوعا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطن وذلك خلال حملة تموينية صباح اليوم بمشاركة مدير إدارة تموين الفتح ومسئولي عدد من الجهات المعنية بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين.

تحرير 132 مخالفة تموينية خلال عدة حملات بمراكز أسيوط

ضبط 170 شيكارة دقيق مدعم في السوق السوداء وتحرير 112 مخالفة تموينية بأسيوط


كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تحت إشراف مصطفى علي رئيس المركز حملة تموينية استهدفت عددا من المخابز البلدية بنطاق المركز لمتابعة جودة رغيف الخبز وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بمشاركة كامل عبدالباسط مدير إدارة تموين ديروط، وسفرت الحملة عن تحرير 67 محضرا متنوعا يتضمن ١٢ محضر نقص وزن من ٨- ١٧ جم و١١ محضر إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و١٢ محضر عدم نظافه أدوات العجن و٨ محاضر عدم تسليم بون للمواطن و٨ محاضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش و١٦ محضر عدم وجود لوحة إعلانية.

 

 

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