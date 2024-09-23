ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% عند مستوى 31173 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 38310 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 13509 نقاط.

ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 7308 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% عند مستوى 10412 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% عند مستوى 2995 نقطة.