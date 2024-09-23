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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل  تعاملات، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43%  عند مستوى 31173 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 38310 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39%  عند مستوى 13509 نقاط.

 

ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 7308 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63%  عند مستوى 10412 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3%  عند مستوى 2995 نقطة.

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