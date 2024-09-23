قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

قطع منظمو قمة المستقبل في الأمم المتحدة كلمة الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا لأنه تخطى الوقت المسموح له، إلا أن الأمر اللافت أنه استمر بإلقاء خطابه منتقدا الأنظمة العالمية.

منظمو قمة المستقبل في الأمم المتحدة يقطعون كلمة الرئيس البرازيلي

في كلمته على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورغم قطع الميكروفون الخاص به، تحدث الرئيس البرازيلي عن ضرورة إعادة هيكلة المنظمات المتعددة الأطراف الرئيسية الحالية بحيث تعكس أهمية الجنوب العالمي.

🇧🇷🎙 Lula termina su discurso ante la ONU, a pesar de que le cortaron el micrófono



El mandatario se excedió del tiempo asignado, lo que provocó que le cerraran el micrófono y el orador le interrumpiera. Aún así, continuó y terminó su discurso, aunque sin que se emitiera el audio pic.twitter.com/1XhheKmnoD — RT en Español (@ActualidadRT) September 22, 2024

ودعا إلى التزامات الحكومات في مجالات مثل المناخ والذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية، معتبرا أن معظم الهيئات تفتقر إلى السلطة والإنفاذ اللازمين لإنفاذ قراراتها. لقد فقدت الجمعية العامة (للأمم المتحدة) حيويتها، وانهار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. وتتضاءل شرعية مجلس الأمن في كل مرة يتم فيها تطبيق معايير مزدوجة".

ولفت إلى أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء في مواجهة الفظائع"، مضيفا: "مؤسسات بريتون وودز (في إشارة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) تتجاهل أولويات واحتياجات العالم النامي. ولا يتم تمثيل الجنوب العالمي بطريقة تتناسب مع ثقله السياسي والاقتصادي والديموغرافي الحالي".

أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030

كما انتقد الأداء الدولي الضعيف لتعزيز الالتزام بأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وشدد على أن "التراجع عن التزاماتنا هو تعريض كل ما كلفنا بناءه الكثير للخطر. وكانت أهداف التنمية المستدامة أكبر مسعى دبلوماسي في السنوات الأخيرة وهي في طريقها لتصبح أكبر فشل جماعي لنا"، مضيرا إلى أنه "بالوتيرة الحالية للتنفيذ، سيتم تحقيق 17% فقط من أهداف أجندة 2030 في الوقت المحدد".