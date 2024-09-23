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خارج الحدود

قوات الاحتلال تعتقل 60 فلسطينيا خلال حملة في المنطقة الشرقية (فيديو)

قوات الاحتلال تعتقل
قوات الاحتلال تعتقل الفلسطينيين، فيتو

غزة الآن ، اعتقلت  قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين نحو 60 فلسطينيًّا خلال حملة مداهمات واسعة  في المنطقة الشرقية من قرية حارس، غرب سلفيت.

 

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتلت أسطح المنازل وفتشت العديد منها، واحتجزت عشرات المواطنين بينهم أطفال، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

نتنياهو يكشف عدد الرهائن المتبقين في غزة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس الأحد، عدد الرهائن الإسرائيليين فى قطاع غزة والتى تحتجزهم حركة حماس، قائلًا: إن هناك 101 رهينة لا يزالون داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "نصفهم أحياء"، استنادا إلى معلومات استخباراتية.

وكان نتنياهو يتحدث إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، حيث أطلع النواب الإسرائيليين أيضا على الوضع في الشمال مع استمرار التصعيد مع حزب الله اللبناني.


وقال نتنياهو أمام اللجنة إن "الجهود لإعادة الرهائن مستمرة".

وتابع: "استعداد حماس للإفراج عن الرهائن متأثر بقوتين متعارضتين: الضغوط العسكرية والدبلوماسية التي نمارسها عليها، والضغوط التي تُمارس علينا".

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إمكانية تنفيذ الاقتراح الذي قدمه مبعوث إسرائيل للأسرى والمفقودين جال هيرش قبل أيام، ويتضمن "خروجا آمنا" لزعيم حماس يحيى السنوار مع قادة آخرين من الحركة من غزة، مقابل إنهاء الحرب وإعادة الرهائن.

وكانت حماس احتجزت نحو 250 رهينة، أثناء هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.


وخلال نحو عام من الحرب نفذ اتفاق واحد لتبادل الرهائن، أفرجت خلاله الحركة عن عدد من الإسرائيليين، بينما فشلت المفاوضات التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة على مدار أشهر، في إبرام أي اتفاق آخر.

ويتعرض نتنياهو لضغوط داخلية كبيرة من أهالي الرهائن لإبرام اتفاق مع حماس، وفي المقابل يرفض وزراء اليمين المتطرف أي مقترح لوقف القتال ويهددون بالانسحاب من الحكومة في حال حدوث ذلك، مما يعني سقوطها عمليًّا.

نتنياهو يكشف عدد الرهائن المتبقين في غزة

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