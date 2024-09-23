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خارج الحدود

وزير الخارجية يعقد لقاءً مع نظيره العراقي على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره العراقي، فيتو

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً ثنائيًّا، اليوم، مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوزير عبد العاطي الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق، وترحيب مصر الكبير بما شهدته السنوات الماضية من تطور في العلاقات المصرية/العراقية، وتعزيز للتضامن العربي مع العراق الشقيق. 

وتطرق كذلك إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة وصولًا لزيارة دولة رئيس وزراء العراق إلى مصر الشهر الماضي.

كما استعرض جهود مصر في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجددًا تأكيد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في أقرب وقت والنفاذ السريع وغير المشروط للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق. 

 

وتناول أيضًا الجهود التي تضطلع بها القاهرة في هذا الصدد، من خلال تكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والعمل من أجل الحيلولة دون اندلاع حرب شاملة تعصف بأمن واستقرار الإقليم.

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العراق مصر والعراق ​غزة وقف اطلاق النار

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