الجمعة 20 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب البشرة الدهنية وتعزيز نضارتها

البشرة الدهنية، فيتو
البشرة الدهنية، فيتو

البشرة الدهنية من أنواع البشرة التى تفرز كمية كبيرة من الدهون، وبالتالى يجب العناية بها للتخلص من هذه الدهون ما يحافظ على مسام البشرة.

والبشرة الدهنية رغم دهونها إلا أنها تحتاج إلى الترطيب اليومي مثل أى نوع بشرة حفاظا على جمالها ونضارتها.

 

وصفة طبيعية لترطيب البشرة الدهنية 

 وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب البشرة الدهنية وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من جل الصبار

ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير:

  • امزجي جل الصبار مع ماء الورد جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • ضعي الخليط على وجهك بعد تنظيفه جيدًا.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يمتصه الجلد.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
  • جل الصبار يعتبر مرطب طبيعي ممتاز يعمل على تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات، كما يساعد على تنظيم إفراز الزيوت.
  • ماء الورد يعمل على توازن الحموضة في البشرة وتنشيطها، وله خصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله مثاليًا للبشرة الدهنية.
  • احرصي على شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب بشرتك من الداخل.
  • استخدمي مرطبات خفيفة وغير زيتية مخصصة للبشرة الدهنية.
  • قومي بتقشير البشرة بلطف مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة الجلد الميت ومنع انسداد المسام.
  • هذه الوصفة ستساعدك في ترطيب بشرتك الدهنية بشكل طبيعي دون زيادة الزيوت عليها.
ترطيب البشرة الدهنية 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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طبقيها على بشرتك قبل النوم، ماسكات طبيعية مفعولها سريع

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