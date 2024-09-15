الأحد 15 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لبشرة نقية لامعة خلال شهر واحد

بشرة نقية
بشرة نقية

نقاء البشرة وجمالها علامة من علامات الجمال المميزة التى تحرص الفتيات دائما عليها لمظهر جذاب ومميز وأكثر إشراقة.

ونقاء البشرة وجمالها لا يحتاج سوى التغذية السليمة وشرب الماء الوفير والنوم المنتظم مع تطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة.

وصفة طبيعية لبشرة نقية ولامعة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لبشرة نقية ولامعة فى شهر واحد فقط.

المكونات:-

2 ملعقة زبادى 

2 ملعقة عصير ليمون 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق ونتركه لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة صباحا ومرة مساء وذلك يوميًا ولمدة شهر.
  • المواظبة على هذا القناع يجعل البشرة أكثر نقاء ولمعان ونضارة.
  • هذا القناع يفتح البشرة ويرطبها ويخفل البقع الداكنة ويقضى على اسمرار البشرة ويحافظ على شباب البشرة، لذا يجب المواظبة على تطبيقه حفاظا على جمال البشرة.
بشرة لامعة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:
يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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