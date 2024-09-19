ترطيب البشرة وتعزيز نضارتها من الأمور التى يجب المواظبة عليها يوميا حفاظا على جمال البشرة ونضارتها وحمايتها من التجاعيد.

وترطيب البشرة لا يقتصر على الكريمات المرطبة فقط، بل تحتاج أيضا شرب الماء الوفير يوميا وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذى البشرة.

قناع الموز لترطيب البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الموز لترطيب البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

نصف موزة ناضجة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي (اختياري).

الطريقة:

قومي بهرس نصف الموزة جيدا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

أضيفي العسل وامزجيهما جيدًا.

إذا كانت بشرتك دهنية أو كنتِ ترغبين في تأثير إضافي للترطيب، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

يمكنك استخدام هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من اختبار القناع على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.

للمزيد من الترطيب، يمكن إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إلى الخليط.

قناع الموز بسيط وطبيعي، ويمنح بشرتك الترطيب والتغذية التي تحتاجها لتبدو صحية ونضرة.

ترطيب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.