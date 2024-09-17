البشرة الدهنية الحساسة تحتاج إلى عناية جيدة من حيث التخلص من الدهون الزائدة بها دون أن تتضرر أو تتحسس حتى لا تحدث بها التهابات.

لذا تهتم الفتيات كثيرا بالعناية بها من حيث تنظيفها بعمق وبرفق مع ترطيبها بشكل فعال للحفاظ على نضارتها وحمايتها من أى التهابات.

وصفة طبيعية لترطيب وتنظيف البشرة الدهنية

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب وتنظيف البشرة الدهنية الحساسة.

المكونات:-

2 ملعقة نشاء ذرة

3 ملاعق ماء ورد

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها النشاء.

نضيف له ماء الورد تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه بمناديل ناعمة.

ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يفتح البشرة ويرطبها وينظفها بعمق ويعزز من نضارتها.

البشرة الدهنية الحساسة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.