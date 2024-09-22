أخبار الاقتصاد اليوم: مؤشر الذهب يحافظ على أدائه بالتداولات العالمية.. الصناعة تُعلن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة.. وخبراء يكشفون تأثير طرح حصة المصرف المتحد للتداول

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

مؤشر الذهب العالمى

استطاع مؤشر الذهب العالمى الحفاظ على أدائه لليوم الثالث على التوالى بحركة التداولات العالمية، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا متأثرًا بتوقعات الأسواق العالمية بمزيد من عمليات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الضغط السلبي الواقع على مستويات الدولار الأمريكي والذي يصب في صالح أسعار الذهب.

اقرأ التالى: ارتفاع جديد.. أسعار سبائك الذهب فى الصاغة وصلت لكام ؟

مؤشر الذهب العالمى - فيتو

ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليا

ارتفع سعر الذهب المحلي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

جدير بالذكر سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال التداولات ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2621 دولار للأونصة ليتخطى السعر المستوى 2600 دولار للأونصة.

الذهب - فيتو

الصناعة تُعلن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة للأراضي الصناعية

تعلن وزارة الصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، اليوم الأحد، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة للأراضى الصناعية والذي شمل ١١٢٤ قطعة أرض صناعية، وذلك بـ ١٤ محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالي مساحة ٨ ملايين ٤٨٢ ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، وذلك عقب الانتهاء من فترة دراسة الطلبات.

وأكد وزارة الصناعة أن هذا الإعلان عبر المنصة، يأتي في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص، وأنه سيتم إخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني.

ولمعرفة النتيجة برجاء الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي www.madein.eg

جدير بالذكر ان المنصة قامت مسبقًا باخطار المستثمرين المتقدمين على الخريطة الاستثمارية برسائل نصية قصيرة (SMS) تحتوي على رقم الطلب RQ الخاص بهم وذلك في 11 من الشهر الجاري مع التنويه بزيارة موقع المنصة للاستعلام عن نتائج الطرح وقت صدورها.

كما أكدت الوزارة في بيانها أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في تسهيل عملية الاستثمار الصناعي من خلال توفير كافة الخدمات والمعلومات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختلفة, والتي بدورها تُركز على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال. وتستهدف المنصة أن تصبح القناة الرئيسية للتعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات المعنية.

وتوفر المنصة خاصية التنبيه التلقائي على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، كما ستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكافة المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات من خلال حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعي يحتوي على المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة على المنصة مع حالة كل طلب.

علما بانه تم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من سبتمبر 2024، والتي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين، ومنها:

خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية.

خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار.

خدمة المتابعة السنوية.

كامل الوزير - فيتو

وزير الاتصالات: مستمرون فى رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للجميع

ارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة" الأمل من أجل الرقمنة – مستقبل رقمى للجميع شامل وهادف" التى عقدت فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فى إطار التحديث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital) ضمن فعاليات "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل" والتى تمهد للقمة الرسمية المزمع عقدها بالتزامن مع الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

نقاش عالمى حول الرقمنة

وفى كلمته؛ أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك نقاش عالمى حول الرقمنة وما تثيره من مخاوف وأمال؛ خاصة فى دول الجنوب حيث تتسع الفجوات الاقتصادية نتيجة للتطورات التكنولوجية بالإضافة الى النقاشات المطروحة حول تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل الأمر الذي يثير تساؤلات حول إمكانية الحصول على فرص عمل فى العالم الرقمي.

وأضاف أن العصر الرقمي يحمل فى طياته آمالا وفرصا رقمية للاستفادة من الإمكانيات التى تتيحها التكنولوجيا فى خلق فرص عمل وتحقيق التنمية؛ موضحا الجهود المبذولة للتوسع فى المنح التدريبية التى تستهدف تنمية القدرات الرقمية لتشمل أكثر من نصف مليون متدرب فى جميع أنحاء الجمهورية هذا العام؛ حيث تم مضاعفة عدد المتدربين بنحو 125 ضعفا على مدار السنوات الست الماضية؛ مشيرا إلى تأثير هذه المنح التدريبية فى تأهيل الملتحقين بها للحصول على فرص عمل متميزة فى شركات عالمية وتأسيس مشروعات ريادية.

وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى القرى المصرية فى إطار تنفيذ مشروع "حياة كريمة" الذي يستهدف تطوير الريف المصرى ويستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن، بما يعادل نحو 50٪ من سكان مصر.

ولفت إلى أنه يتم مواصلة العمل فى رقمنة الخدمات الحكومية، وتوفيرها عبر قنوات متعددة، لضمان إتاحتها لجميع المواطنين.

و تناولت الجلسة أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية والتقنيات لتحقيق مستقبل رقمى شامل وهادف للجميع؛ وذلك بمشاركة المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، ووزراء من دول أفريقية، وعدد من قيادات الشركات والمنظمات الدولية والخبراء.

فعاليات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة

يذكر أن فعاليات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة تنطلق تحت شعار "مستقبل رقمى للجميع"، وذلك بهدف تسليط الضوء على الدور المحورى للتكنولوجيا الرقمية والحلول المبتكرة فى تحقيق مستقبل مستدام، شامل، ومسؤول.

ويشارك د. عمرو طلعت فى هذا الحدث استجابة للدعوة التى وجهت إليه من كل من سكرتير عام الاتحاد الدولى للاتصالات، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات.

وعلى هامش مشاركته فى فعاليات هذا الحدث الدولى؛ التقى د. عمرو طلعت مع سانجبو كيم نائب رئيس البنك الدولى للتحول الرقمي، وكريستين جينواى تشيانغ مدير الممارسات العالمية للتنمية الرقمية فى البنك الدولي؛ تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولى فى مجالات التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم جهود الوزارة فى بناء القدرات.

وناقش اللقاء مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية من أجل تحسين خدمات الاتصالات والانترنت فى كافة أنحاء الجمهورية ومنها مشروع لتوفير الانترنت فائق السرعة فى القرى ضمن مشروع "حياة كريمة".

التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى



كما تطرق اللقاء إلى التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتى انعكست على العديد من المؤشرات والتقارير الدولية فى مجالات الأمن السيبرانى، والتحول الرقمي، والابتكار.

إضافة إلى ذلك، عقد د. عمرو طلعت اجتماعا مع بول كامبل نائب الرئيس التنفيذى والمدير المالى لشركة "ان سى ار"NCR المتخصصة فى مجال تقديم الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، تناول الاجتماع أنشطة الشركة في مصر وخططها المستقبلية، وفرص التوسع فى أنشطتها في مصر في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها حول العالم.



كما تم استعراض المقومات التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال التعهيد حيث أصبحت من أبرز المقاصد العالمية لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وفى اجتماع آخر؛ التقى د. عمرو طلعت مع أمل جبل نائب رئيس شركة "ستارتك" Startek لخدمة العملاء فى أمريكا الشمالية، حيث تم بحث إمكانية إنشاء مركز للشركة فى مصر لتصدير خدمات التعهيد.



وشركة ستارتك هى شركة متعددة الجنسيات تعمل فى مجال التعهيد، ويقع المقر الرئيسى لها فى الولايات المتحدة الأمريكية. ولديها 34 مقر فى 13 دولة حول العالم.

استراتيجية مصر الرقمية





وشهد اللقاء تسليط الضوء على استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026، والدعم الحكومى المقدم للشركات العاملة فى مجال التعهيد بمصر.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، ود. احمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

خبراء ماليون يكشفون تأثير طرح حصة بنك المصرف المتحد على حركة التداولات

فى خطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة الملكية، وإعطاء الأولوية الكاملة في المرحلة الحالية والقادمة لدعم القطاع غير المصرفي لقدرته على جذب رؤوس الأموال من خلال التدفقات النقدية عبر المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، قرر البنك المركزي المصري الأحد طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل “المركزي” حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

اقرأ التالى: البنك المركزي يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة

طرح المصرف المتحد يؤدي لجذب العديد من الأموال الساخنة للبورصة

ومن جانبه أكد الدكتور أدهم جمال الدين خبير أسواق المال فى تصريحات لــ “فيتو”: طرح المصرف المتحد هو قيمة كبيرة لسوق المال وتؤدى لجذب العديد من الأموال الساخنة للبورصة المصرية، مشيرا إلى أن الطرح يؤدى إلى زيادة السيولة، وبالتالي زيادة أحجام التداولات خاصة مع الطروحات القوية بالبورصة المصرية.

البورصة المصرية - فيتو

التأثير على البورصة المصرية وسوق المال سيكون إيجابيا على المدى الطويل خلال جلسات التداول

وتابع جمال الدين قائلا: التأثير على البورصة المصرية وسوق المال سيكون إيجابيا على المدى الطويل خلال جلسات التداول، مشيرا إلى أن تعزيز البورصة بالشركات القوية والكبيرة يؤدى لجذب استثمارات جديدة، حيث إن الاستثمارات الجديدة هى بمثابة الوقود والمحرك الرئيسي للسوق، وتزداد أهمية تلك الطروحات كلما كانت قوية وكبيرة لما لها من تأثير قوى فى حجم السيولة وقيم التداولات.

طرح نسبة من المصرف المتحد بالبورصة يستقطب شريحة جديدة من المستثمرين

قال الدكتور محمد كمال خبير أسواق المال لــ“فيتو”: إن ملف الطروحات بالبورصة المصرية له تأثير إيجابى شديد عن أداء السوق، مشيرا إلى أن طرح نسبة من بنك المصرف المتحد بالبورصة المصرية يستقطب شريحة جديدة من المستثمرين إلى السوق لما يتمتع به المصرف المتحد من نتائج أعمال جيدة.

إقبال من المؤسسات العربية والأجنبية على طرح المصرف المتحد

ومن المتوقع إقبال المؤسسات العربية والأجنبية على طرح المصرف المتحد، مشيرا إلى أن هناك انتظارا دام طويلا لاستكمال برنامج الطروحات بالبورصة المصرية والذى بدأ أخيرا بطرح نسبة من بنك المصرف المتحد بالبورصة المصرية.

البورصة المصرية - فيتو

عضو مجلس إدارة البورصة تكشف لــ "فيتو" تأثير طرح المصرف المتحد على سوق المال

قالت الدكتورة راندا حامد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية فى تصريحات خاصة لــ “فيتو” إن طرح أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية سيكون بمثابة طرح أولي، وهو ما يحتاجه السوق في الوقت الحالي من أسهم جديدة لكيانات كبيرة، أي طرح جديد، خاصة إذا تضمن نسبة معقولة من أسهم البنك، يسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز تنوع الشركات المدرجة في البورصة المصرية.

اقرأ التالى:تأثير طرح المصرف المتحد على تداولات البورصة، خبير أسواق مال يوضح

الطرح يسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية

وتابعت راندا قائلة: بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم الطرح في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يعزز من مستويات السيولة ويؤدي إلى رفع تقييمات البنوك المدرجة في البورصة، وبشكل عام، تسهم الطروحات في توسيع قاعدة المساهمين، كما ترفع من مستوى الشفافية والحوكمة، وهو ما يجعل البورصة المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين.