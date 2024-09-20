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اقتصاد

وزير الاتصالات يتجه لأمريكا للمشاركة فى فعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة

د. عمرو طلعت، فيتو
د. عمرو طلعت، فيتو

غادر القاهرة صباح اليوم د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهًا إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فى زيارة عمل تستغرق يومين، للمشاركة كمتحدث فى جلسات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital)، والمقرر انعقاده بمقر الأمم المتحدة. 

مشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

يأتى ذلك ضمن فعاليات قمة "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل" والتى تعد تمهيدًا للقمة الرسمية المزمع عقدها بالتزامن مع الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ينعقد الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة تحت شعار "مستقبل رقمى للجميع"، ويهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحورى للتكنولوجيا الرقمية والحلول المبتكرة فى تحقيق مستقبل مستدام، شامل، ومسؤول.

هذا ويشارك د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الحدث الدولى الكبير استجابة للدعوة التى وجهت إليه من كل من سكرتير عام الاتحاد الدولى للاتصالات، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات.

 ومن المقرر أن يلقى د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة خلال جلسات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital)، يستعرض فيها التجربة المصرية فى مجال التحول الرقمي.

كما سيشارك  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة حوارية بشأن أهمية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والابتكارات في دعم التنمية المستدامة، والتى تُعقد على هامش فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لقاءات مع قيادات دولية 

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كذلك من المقرر أن يعقد  الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع قيادات منظمات دولية، ومسئولى شركات عالمية متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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