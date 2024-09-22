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اقتصاد

البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.106 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 31038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 38157 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10335 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة.

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