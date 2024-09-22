عضو مجلس إدارة البورصة تكشف لــ "فيتو" تأثير طرح المصرف المتحد على سوق المال

البورصة المصرية ، قرر البنك المركزي المصري اليوم الأحد طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل “المركزي” حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ومن جانبها قالت الدكتورة راندا حامد عضو مجلس ادارة البورصة المصرية فى تصريحات خاصة لــ “فيتو ” إن طرح أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية سيكون بمثابة طرح أولي، وهو ما يحتاجه السوق في الوقت الحالي من أسهم جديدة لكيانات كبيرة، أي طرح جديد، خاصة إذا تضمن نسبة معقولة من أسهم البنك، يسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز تنوع الشركات المدرجة في البورصة المصرية .

اقرأ التالى:تأثير طرح المصرف المتحد على تداولات البورصة، خبير أسواق مال يوضح

د. راندا حامد عضو مجلس ادارة البورصة المصرية - فيتو

الطرح يسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية

وتابعت راندا قائلة: بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم الطرح في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يعزز من مستويات السيولة ويؤدي إلى رفع تقييمات البنوك المدرجة في البورصة، وبشكل عام، تسهم الطروحات في توسيع قاعدة المساهمين، كما ترفع من مستوى الشفافية والحوكمة، وهو ما يجعل البورصة المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين.

مؤشرات - فيتو

الطرح قبل نهاية العام مع مراعاة ظروف السوق

يذكر أنه من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب، ويعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

كما يضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر 2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.