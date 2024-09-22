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اقتصاد

انطلاق مؤتمر «عمليات التطوير» للبرمجيات في القاهرة الأربعاء المقبل

مؤتمر DevOpsDays,
مؤتمر DevOpsDays, فيتو

 تنطلق فعاليات مؤتمر  Dev Ops Days (أيام عمليات التطوير) القاهرة السنوي في نسخته السابعة يوم الأربعاء 25 سبتمبر، تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع كبرى شركات الصناعة.


مؤتمر Dev Ops Days 

ينعقد مؤتمر DevOps تحت شعار "منهجية Dev Ops في عصر التطور التكنولوجي" وسيتناول أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال DevOps من خلال مجموعة من المناقشات المحفزة على طرح الأفكار وتبادل الخبرات والمعارف العملية.

ويحاضر في مؤتمر DevOps عددٌ من المتحدثين البارزين من الخبراء بأكبر المؤسسات الدولية والإقليمية. ويوفر الحدث فرصًا للحاضرين لاكتساب رؤى قيمة لمنهجية DevOps والتواصل مع نظرائهم في الصناعة، واستكشاف نقاط التقاء تطوير البرمجيات مع عمليات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.


دور مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 

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جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس في عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويقدم المركز خدمات في مجالات التكنولوجيا الرائدة التي تعزز الكفاءة الفنية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لتمكين الشركات من استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتبنيها.

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