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اقتصاد

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في تعاملات اليوم

مؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية , فيتو

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسة اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، وشهدت تعاملات جلسة اليوم ارتفاعات قوية ليلامس المؤشر الثلاثينى المستوى 31 ألف نقطة بختام تعاملات اليوم  .

 

حركة التعاملات - فيتو 

 

 

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات  البورصة المصرية. 

الأسهم الأكثر ارتفاعًا 

  • الاسكندرية للخدمات.
  • القاهرة للخدمات التعليميه.
  • سي اى كابيتال. 
  • دلتا للطباعه. 
  • ابن سينا فارما.

 

مؤشرات التداول -  فيتو 

 

 

الأسهم الأكثر انخفاضًا 

  • أصول.
  • فارما.
  • ريكاب.
  • مينا فرام للادوية.
  • مستشفى النزهه الدولى. 

 

 

 

 

 

حركة تداولات ختام جلسة اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 31.038.41نقطة.
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7.234.73نقطة. 
  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63 % ليغلق عند مستوى 10.335.77 نقطة. 
  • صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2.978.99 نقطة.

 

 

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