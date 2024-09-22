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اقتصاد

تأثير طرح المصرف المتحد على تداولات البورصة، خبير أسواق مال يوضح

د.ادهم جمال الدين
د.ادهم جمال الدين - فيتو

البورصة المصرية، فى خطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة الملكية، وإعطاء الأولوية الكاملة في المرحلة الحالية والقادمة لدعم القطاع غير المصرفى لقدرته على جذب روؤس الأموال من خلال التدفقات النقدية عبر المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، قرر البنك المركزي المصري اليوم الأحد طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل “المركزي” حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

اقرأ التالى: البنك المركزي يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة

 

المصرف المتحد - فيتو 

 

طرح المصرف المتحد يؤدى لجذب العديد من الأموال الساخنة للبورصة

ومن جانبه أكد الدكتور أدهم جمال الدين خبير أسواق المال فى تصريحات لــ “فيتو”:  طرح المصرف المتحد هو قيمه كبيرة لسوق المال وتؤدى لجذب العديد من الأموال الساخنه للبورصة المصرية، مشيرا إلى أن الطرح يؤدى إلى زيادة السيولة وبالتالى زياده أحجام التداولات خاصة مع الطروحات القوية بالبورصة المصرية.

 

 التأثير على البورصة المصرية وسوق المال سيكون ايجابى على المدى الطويل خلال جلسات التداول

وتابع جمال الدين قائلا: التأثير على البورصة المصرية وسوق المال سيكون إيجابى على المدى الطويل خلال جلسات التداول، مشيرا إلى أن تعزيز البورصة بالشركات القوية والكبيرة يؤدى لجذب استثمارات جديدة، حيث إن الاستثمارات الجديدة هى بمثابة الوقود والمحرك الرئيسي للسوق، وتزداد أهميىة تلك الطروحات كلما كانت قوية وكبيرة لما لها من تأثير قوى فى حجم السيولة وقيم التداولات. 

 

د. ادهم جمال - فيتو 

 

 الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب، ويعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. 

كما يضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر 2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.

 

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