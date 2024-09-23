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حوادث

تجديد حبس 18 متهما بتمويل أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية 45 يوما

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

‏قررت  محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 18 متهمًا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق.

والمتهمون هم: إبراهيم م، محمد ع، محمد س، وآمال ص، فتحي ع، محمد م، عبدالله ص، محمد ال، هدي ع، خالد م، مدحت م، ووائل م، إسلام س، جمال س، السيد ع، حامد م، وسامي م، عبدالرحمن ي

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكذلك تهم: نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

 

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محكمة جنايات القاهرة جماعة الإخوان الارهابية نشر أخبار كاذبة النيابة العامة

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