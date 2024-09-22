إحالة عاطلين متهمين بحيازة 25 كيلو حشيش في النزهة لمحكمة الجنايات
أمرت نيابة النزهة باحالة عاطلين متهمين بحيازة 25 كيلو حشيش بمنطقة النزهة بقصد الترويج والاتجار لمحكمة الجنايات.
تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا بقيام شخصين بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار غير المشروع وتحقيق مكاسب محرمة
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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