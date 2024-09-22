الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس جامعة الأزهر: ندرس إنشاء كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر
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أعلن الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر أن شعبة القراءات من الشعب الجديدة في جامعة الأزهر وكان الهدف منها فتح المجال لطالبات الثانوية الأزهرية اللاتي يرغبن في الالتحاق بهذه الشعبة لاستكمال الدراسة في تخصص القراءات الذي يتميز به الأزهر الشريف وتم قبول قرابة 150 طالبة في هذه الشعبة. 

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

وأضاف رئيس جامعة الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الأزهر 2024، أن الجامعة لديها قسم الذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة، وندرس إنشاء كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمر الثاني هو إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي للحفاظ على التراث الإسلامي. 

وأعلنت جامعة الأزهر منذ قليل عن نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2024/ 2025، حيث شهدت بعض التغيرات في نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي. 

تنسيق جامعة الأزهر 2024

وأوضح الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر أن الحد الأدنى للقبول  بالكليات كالتالي:

 طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%

كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%

 كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%

كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %

 كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% 

كلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54  %

هندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة   88.62 %.

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كلية علوم القاهرة تخصص عام ( 516 ) درجة بنسبة  79.38 %،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 518 ) درجة بنسبة 79.69 %

اللغات والترجمة تخصص عام ( 491 ) درجة بنسبة  75.54 %

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 567 ) درجة بنسبة 87.23 %

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 559 ) درجة بنسبة 86 %

كلية الاعلام ( 453 ) درجة بنسبة 69.69 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 481 ) درجة بنسبة 74 %

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 478 ) درجة بنسبة 73.54 %

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 )  درجة بنسبة58.31  %،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة  53.08%.

تنسيق جامعة الأزهر علمى بنات
 

 كلية التمريض بنات (578) درجة بنسبة 88.92 %

كلية العلوم تخصص عام ( 562 )  درجة  86.46 %

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 577 )  درجة بنسبة  85.69%

كلية  الاعلام ( 525 ) درجة بنسبة 80.77 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (488) درجة بنسبة 75.8 %

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كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 355 ) درجة بنسبة  56.35%

كلية الإعلام ( 440  ) درجة بنسبة  69.84%

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 496 ) درجة  بنسبة 78.73%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 429 ) درجة بنسبة 68.1%

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 357 ) درجة بنسبة   56.67%

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 351 ) درجة بنسبة  55.71%

كلية اللغة العربية تخصص عام  ( 340 ) درجة بنسبة 53.97%

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة  (353 ) درجة بنسبة 56.03

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