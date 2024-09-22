رئيس جامعة الأزهر يحسم مصير تطبيق «التعليم الموازي» في العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور سلامة داود جمعة رئيس جامعة الأزهر أن المجلس الأعلى للأزهر وافق هذا العام على تطبيق فكرة نظام "التعليم الموازي" بعد عرضه عليه من قبل إدارة الجامعة.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة رأى ضرورة دراسة الأمر بأكثر دقة ووجود العديد من الضمانات، لذلك تم تأجيل تطبيق الفكرة هذا العام.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر خلال مؤتمر إعلان نتيجة التنسيق أن جامعة الأزهر ليس هدفها الربح في المقام الأول، وإنما تسعى لتقديم محتوى تعليمي يتناسب مع طبيعة رسالة المؤسسة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن جامعة الأزهر لا تميل لعمليات القفزات المفاجئة في عملية التغيير في المناهج، وإنما تميل إلى الدراسة المتأنية للتغيرات الحديثة بالتزامن مع عمليات تطويرات المناهج الجديدة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2024 الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.