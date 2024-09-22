نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق عام 2024، حث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات القسم العلمي بنات، وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض بنات (578) درجة بنسبة 88.92 %، وكلية العلوم تخصص عام ( 562 ) درجة 86.46 %

كما تم تحديد تنسيق المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر بـ ( 577 ) درجة بنسبة 85.69%، وكلية الاعلام ( 525 ) درجة بنسبة 80.77 %، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (488) درجة بنسبة 75.8 %.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2024 الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.